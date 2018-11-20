Поступления налогов в консолидированный бюджет РФ за десять месяцев 2018 года увеличились на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 15,6 трлн рублей, сообщил глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным во вторник.

«За десять месяцев текущего года в консолидированный бюджет РФ поступило 15,6 триллиона рублей, это на 22,9% выше соответствующего периода предыдущего года», — сказал Мишустин. «К концу года мы ожидаем плюс 4 триллиона рублей», — добавил глава ФНС.

Президент, заметив, что это хорошие показатели, поинтересовался, за счет каких налогов выросли поступления. «Надо сказать, что НДПИ соответствующее, на нефть, сыграло свою роль, потому что повышение было от цены с 50 до 70 долларов за баррель, но если посмотреть в долю, то половина прироста — это ненефтегазовые доходы», — пояснил глава ФНС.

Кроме того, он добавил, что прибыль компаний выросла за девять месяцев на 30%, соответственно, фиксируется и рост поступления налогов на прибыль на 23%. «Если говорить о налоге на добавленную стоимость — плюс 14,1%, налог на доходы физических лиц — плюс 12,5%", — сказал Мишустин. По его словам, объемы поступлений свидетельствуют о том, что все показатели федерального бюджета будут выполнены.