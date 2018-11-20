Почта Банк в преддверии Нового года запустил рекламу для продвижения кредитов наличными. Кампанию, которая продлится до 31 декабря текущего года, разработала команда креативного агентства Instinct, она включает ТВ-ролики по 30 и 15 секунд, интернет-ролики по 30, 15 и 6 секунд и наружную рекламу, сообщили в Почта Банке.

В частности, в рамках кампании создан ролик , в котором актер Сергей Гармаш, амбассадор бренда Почта Банка, объясняет Деду Морозу, как ему доказать людям, что именно он — настоящий. В фокусе рекламной кампании — услуга Почта Банка «Гарантированная ставка».



Новогодние ролики снимались ночью на Никольской улице в Москве.