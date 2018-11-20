Российская экономика в 2018 году оказалась более устойчивой к колебаниям цен на нефть и внешним факторам, но Банк России продолжает пристально следить за ситуацией. Об этом на Финансовом форуме России, организованном газетой «Ведомости», заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

«Те диспропорции, которые делают страну более уязвимой, у нас невелики. У нас нет проблем с дефицитом текущего счета, у нас долг не очень большой и он существенно снизился, притоки капитала к нам, несомненно, были, но не такие масштабные по разным причинам. Я бы, конечно, не расслаблялась. Нам все время нужно следить за ситуацией и держать руку на пульсе», — отметила представитель регулятора.

По словам Юдаевой, устойчивость российской экономики и финансового сектора усилилась благодаря инфляционному таргетированию, бюджетному правилу и стабильности бюджета.