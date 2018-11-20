Финансовая группа (ФГ) «Будущее», перешедшая под контроль к кипрскому офшору Riverstretch Trading & Investments (RT&I), была оценена всего в 1,3 млрд рублей. Большая часть средств пошла на покрытие долга О1 Group Бориса Минца перед Московским Кредитным Банком. За сопоставимые деньги двумя годами ранее сама O1 Group покупала небольшие пенсионные фонды, пишет «Коммерсант».

Кипрский офшор RT&I, принадлежащий бывшему сотруднику группы компаний (ГК) «Регион» Павлу Ващенко и который связывают с ГК, в конце июля заключил сделку на приобретение у структур Бориса Минца 100% акций Novite Holdings за 1,1 млрд рублей. Это следует из отчетности за III квартал компании «О1 Груп Финанс». В начале месяца именно Novite Holdings стала владельцем 86,1% акций ФГ «Будущее», которая объединяет НПФ «Будущее», «Телеком-Союз», «Образование», «Социальное развитие» и занимает шестое место среди российских пенсионных групп с активами свыше 335 млрд рублей. В начале октября ФГ «Будущее» объявила о переходе под контроль RT&I, который через Novite Holdings стал владельцем 88,3% акций пенсионного холдинга. В феврале прошлого года за сопоставимую сумму в 1,9 млрд рублей O1 Group приобрела небольшой фонд «Социальное развитие» (11,2 млрд рублей активов на конец 2016 года).

В рамках последней сделки весь пенсионный холдинг был оценен в 1,3 млрд рублей, несмотря на то, что биржевая капитализация группы на конец июля превышала 10 млрд рублей.

В результате сделки RT&I через косвенное владение контролирует более 75% акций ФГ «Будущее», что, согласно закону, требует предложения о выкупе акций у миноритариев. В частности, у Бориса Минца, которому до сих пор принадлежит 0,0044% группы. Кроме того, акциями «Будущего» владеют «Росгосстрах» и «Менеджмент-консалтинг», управляющая компания пенсионных фондов, принадлежащих «ФК Открытие».

Но если выплат миноритарным акционерам, возможно, и удастся избежать, то сами фонды, входящие в ФГ «Будущее», потребуют масштабных вливаний. За девять месяцев четыре НПФ получили суммарный убыток от инвестиционной деятельности в 24,9 млрд рублей, которую сам холдинг, в частности, объяснял вложением в активы своего прежнего акционера.