Жительница Оренбурга Ольга Козлова подала иск о банкротстве проживающего в Москве Сергея Чернова с долгом перед кредиторами в 7,6 млрд рублей. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на определение Арбитражного суда Оренбургской области.

Заявление оставлено без движения до 10 декабря в связи с его ненадлежащим оформлением.

Это уже пятое зарегистрированное различными судами заявление о банкротстве Чернова. В частности, областной суд 26 ноября рассмотрит его иск о собственном банкротстве. Арбитраж привлек к участию в деле отдел опеки и попечительства управления образования администрации Оренбурга в связи с тем, что у должника имеются трое несовершеннолетних детей.

Ранее областной арбитраж трижды отказывал в принятии заявлений или возвращал Чернову его заявления о банкротстве. Должник в заявлении сообщал о просроченной им более чем на три месяца задолженности в размере 7,6 млрд рублей.

Определением Арбитражного суда Москвы от 6 августа заявление оренбургского ипотечного коммерческого банка «Русь» о признании Сергея Чернова несостоятельным (банкротом) принято к производству.

В августе столичный арбитраж оставил без рассмотрения заявление ОИКБ «Русь» о признании банкротом Сергея Чернова. Банк заявил о долге Чернова перед ним в размере 199,8 млн рублей.