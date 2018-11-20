«МСФО 9 — отметил Евгений Хохлов, Генеральный директор компании «ПрограмБанк» — одна из наиболее актуальных задач для наших клиентов. Наше решение позволяет банкам видеть, сочетание каких факторов уменьшает их потери и увеличивает прибыль».



В связи со вступлением в силу нормативных актов Банка России по бухгалтерскому учету рассмотрены вопросы изменения учета, в том числе отражения доходов и расходов.



Был продемонстрирован модуль для автоматического переноса остатков со счетов, подлежащих закрытию.

На online-семинаре было рассмотрено формирование и корректировка оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по МСФО 9 c использованием нового модуля «Резервы под обесценение».



Были представлены методы расчета и учета амортизированной стоимости по Кредитам, Вкладам, и Ценным бумагам, в том числе, с применением метода Эффективной Процентной Ставки (ЭПС), согласно письму Банка России от 27.04.2010 № 59-Т, расчет корректировок и др.



Специалисты компании продемонстрировали новый модуль «Расчет Амортизированной Стоимости». В этом модуле реализован расчет ЭПС на основе денежных потоков, универсальный для различных финансовых инструментов, корректировка стоимости финансового актива/финансового обязательства до амортизированной стоимости и др.



Демонстрация новых возможностей системы «ПрограмБанк.АБС», касающихся реализации МСФО 9, вызвала многочисленные вопросы по практическому применению предложенного программного обеспечения.



Кроме того, особый интерес участников вебинара вызвал объявленный удаленный доступ к тестовому стенду для ознакомления с возможностями программы на практических примерах.

Справочная информация



Компания «ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке уже 29 лет.

По итогам продаж IBS Sales League Table за 2017 год ПрограмБанк занял первое место в рейтинге российских поставщиков банковского ПО. ПрограмБанк является победителем Национальной банковской Премии в номинации «За профессиональное обслуживание АБС».



Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — « ПрограмБанк.ФронтОфис », « ПрограмБанк.АБС » и « ПрограмБанк.БизнесАнализ », системы для инвестиционных компаний — « Програмбанк.Инвест », страхового рынка — « ПрограмБанк.Страхование », и микрофинансового рынка — « ПрограмБанк.КредитМикро ».



Клиенты компании — Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФО «МигКредит», Югорская региональная микрофинансовая организация, Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «Яндекс-Деньги», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.