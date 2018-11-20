Банки с капиталом до 1 млрд рублей не будут собирать изображения лиц и голосовые слепки россиян. В то же время маленькие кредитные организации смогут идентифицировать граждан по Единой биометрической системе (ЕБС). Соответствующий законопроект подготовил комитет Госдумы по финансовому рынку, рассказал «Известиям» его председатель Анатолий Аксаков.

По его словам, в настоящее время законопроект согласовывается с Центробанком. Поправки вносятся в закон 482-ФЗ, регулирующий механизм удаленной биометрической идентификации физлиц. Глава думского комитета по финрынку пояснил, что сбор изображений лиц и голосовых слепков россиян ложится тяжелым бременем на маленькие банки, поэтому их необходимо освободить от переоборудования отделений и получения биометрических шаблонов. По оценкам Ассоциации российских банков, на переформатирование одного офиса под сбор параметров граждан требуется 5 млн рублей.

«5 млн рублей — это непосильные затраты для кредитных организаций с базовой лицензией, имеющих капитал до 1 млрд рублей», — пояснил Аксаков.

В ЦБ изданию сообщили, что законопроект поступил в Банк России, и он выскажет свою позицию в ходе обсуждения документа в Госдуме. В октябре этого года председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме Finopolis сообщила, что ЦБ рассматривает возможность освобождения маленьких банков от сбора биометрии. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», капитал менее 1 млрд рублей в настоящее время — у 211 банков из 496 действующих по всей стране. В основном они расположены в удаленных регионах России.

По словам участников рынка, новация будет стимулировать развитие небольших финансовых организаций, благодаря освобождению их от миллионных затрат на сбор биометрических данных. Впрочем, в удаленных регионах России помимо маленьких банков зачастую присутствует один лишь Сбербанк, который собирает биометрию только для себя. И сдавая ему свои параметры, граждане автоматически становятся его клиентами.