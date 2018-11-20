МС Банк Рус предоставил получателям автокредитов возможность взаимодействовать с финучреждением через мобильное приложение, сообщили в пресс-службе кредитной организации.



«Мобильное приложение станет своеобразным ассистентом, способным решить вопросы, связанные с обслуживанием кредита: помочь с осуществлением платежей и взять на себя информирование о проведенных и предстоящих выплатах», — говорится в релизе.

Приложение позволяет оплатить кредит онлайн с карты любого банка, найти ближайшую точку погашения кредита, посмотреть информацию по кредиту, историю операций по счету, узнать о специальных предложениях, а также задать вопрос сотруднику банка.