В Мордовии пять местных жителей предстанут перед судом по обвинению в незаконном обналичивании более 622 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.



По версии следствия, с января 2015 года по ноябрь 2016 года злоумышленники занимались незаконной банковской деятельностью по обналичиванию и транзиту денежных средств в интересах третьих лиц на сумму свыше 622 млн рублей.

«В результате этого они извлекли доход на сумму свыше 24 миллионов рублей. Кроме того, в указанный период времени трое фигурантов дела в целях осуществления незаконной банковской деятельности образовали через подставных лиц четыре организации. Также в указанный период три участника организованной группы, не являясь руководителями и учредителями ряда организаций, изготовили в целях использования и сбыта, а также сбыли в банки поддельные платежные поручения на перечисление денежных средств по различным основаниям», — говорится в релизе.

Уголовное дело направлено в Ленинский суд Саранска для рассмотрения по существу.