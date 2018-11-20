Минфин России проведет 21 ноября 2018 года аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) в общем объеме 20 млрд рублей по номинальной стоимости, следует из сообщения на сайте ведомства.

Так, Минфин планирует разместить ОФЗ выпуска № 26223RMFS с погашением 28 февраля 2024 года на 10 млрд рублей и ОФЗ выпуска № 25083RMFS с погашением 15 декабря 2021 года — на 10 млрд рублей.