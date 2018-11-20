Рост ВВП России в октябре ускорился до 2,5% в годовом выражении, говорится в докладе Минэкономразвития «Картина деловой активности. Ноябрь 2018 года».

«По оценке Минэкономразвития России, в октябре рост ВВП ускорился до 2,5% год к году с 1,1% год к году в сентябре», — следует из материалов.

По данным ведомства, увеличение темпов роста ВВП в октябре по сравнению с предыдущим месяцем было обусловлено «в первую очередь разворотом годовой динамики производства в сельском хозяйстве, которое показало рост на 11,9% год к году после спада на 6% в сентябре и на 11,3% год к году в августе».

В докладе отмечается, что вклад в улучшение динамики ВВП в октябре также внесло ускорение роста промышленного производства и объема строительных работ. При этом продолжилось замедление роста розничного товарооборота, заключили в МЭР.