В Москве задержана предполагаемая мошенница, которая под видом сотрудницы инвесткомпании похитила 1 млн рублей. Об этом сообщается во вторник на сайте МВД.

В отдел полиции обратилась 34-летняя женщина. Она рассказала, что некоторое время назад заключила с инвестиционной компанией договор купли-продажи векселей, заплатив представителю организации 1 млн рублей. Однако через некоторое время выяснилось, что договор поддельный, а женщина, которая якобы являлась представителем компании, в ней не работает.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции ОМВД России по столичному району Кунцево задержали подозреваемую, 48-летнюю приезжую, на Ярцевской улице.



Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.