На 07.00 по мск по данным СoinМarketСap, курс биткоина продолжает активно снижаться. За 24 часа он упал еще на 12,14% и составил 4,887 тыс. долларов при рыночной капитализации 84,9 млрд долларов.

Ripple, поднявшись на второе месте по капитализации (19,8 млрд долларов), упал в цене на 1,14% за 24 часа. Курс криптовалюты - 0,491 доллара.

Криптовалюта ethereum опустилась на третье место и за сутки подешевела на 12,8%. Ее курс составляет 149,0 доллара. Капитализация ethereum - 15,3 млрд долларов.

Stellar, занимающий уже четвертое место, подешевел на 6,41% за сутки и его курс на данный момент - 0,226 доллара. Капитализация stellar - 4,3 млрд долларов.

Курс bitcoin cash обрушился за прошедшие сутки на 40,8% до 228,5 доллара. Теперь его капитализация - 3,9 млрд долларов.

Общая рыночная капитализация криптовалют уже составляет 160,6 млрд долларов.