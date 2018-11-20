За последний год россияне в целом стали выше оценивать уровень своей финансовой грамотности и благосостояния. Об этом свидетельствуют результаты онлайн-исследования компании Visa среди жителей крупных городов России за последний год.

Согласно полученным выводам, базовыми навыками финансовой грамотности владеют большинство респондентов. Подавляющее большинство пользуются простыми финансовыми продуктами, такими как дебетовая карта, банковский счет и вклад, вовремя вносят платежи по кредитам, ведут бюджет. Исследование показывает, что те, кто умеют контролировать свои расходы, осведомлены о финансовых продуктах и активно ими пользуются, выше оценивают уровень своего благосостояния и более удовлетворены жизнью.

Несмотря на положительную динамику, россиянам есть к чему стремиться: только треть россиян откладывают средства регулярно. Мало кто осведомлен и пользуется инвестиционными продуктами для приумножения своих накоплений — 24% опрошенных знает хотя бы об одном из таких продуктов, а пользуется ими всего 8%. Значительная часть населения по-прежнему тратит деньги весьма легкомысленно — у 34% опрошенных вообще нет сбережений, 21% россиян не ведут бюджет.

Уровень самооценки финансовой грамотности и благосостояния вырос на 2 и 3 процентных пункта соответственно за последний год — за исключением продвинутых пользователей финансовых продуктов, среди которых наблюдается снижение этого показателя на 2 п.п.

Более трети пользователей финансовых продуктов удовлетворены своим уровнем жизни и финансовым положением: наибольший рост удовлетворенности наблюдается среди пользователей, применяющих от четырех до шести финансовых продуктов — на 7 п.п. по сравнению с показателем прошлого года.

Простыми банковскими продуктами (счет в банке, дебетовая карта, вклад), пользуется большинство респондентов, и их количество увеличивается: 96% опрошенных владеют дебетовыми картами, депозитами и сберегательными счетами. В среднем, в распоряжении на каждого респондента приходится по 2,8 банковской карты. 74% россиян расплачиваются банковскими картами раз в неделю и чаще.

Информированность об инвестиционных продуктах растет: доля знающих об индивидуальном инвестиционном счете значимо выросла на 4 п.п., осведомленных об индивидуальном доверительном управлении и страховании финансовых обязательств — на 3 п.п. по сравнению с прошлым годом.