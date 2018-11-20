Россияне в январе—сентябре 2018 года отложили в качестве сбережений лишь 4,2% своего дохода, что является минимумом за указанный период с 2004 года. Об этом говорится в «Мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения» Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.



«Доля денежных доходов, использованных на сбережения, в январе—сентябре 2018 года составила 4,2% и стала минимальной в указанный период с 2004 года. Снижение указанной доли обусловлено, в том числе, ростом задолженности по кредитам физическим лицам», — отмечается в докладе.



Согласно исследованию, в январе—сентябре 2017-го жители России отложили 6,8% своих доходов, за аналогичный период 2016-го — 9,9%, 2015-го — 13,4%.

Доля денежных доходов, потраченных на оплату товаров и услуг, составила в январе—сентябре 2018-го 78,2%, что выше уровня, наблюдавшегося в такой же период 2013—2017 годов. «В целом доля денежных доходов, потраченных на оплату товаров и услуг, в указанный период стала наибольшей, начиная с 2004 года», — пояснили в РАНХиГС.



По данным ЦБ, кредиты физлицам в январе—сентябре 2018 года увеличились на 16,7% (за аналогичный период 2017-го — лишь на 8,4%). Основной прирост кредитов произошел за счет ипотечных кредитов (рост за январь—август 2018-го на 15%), а также за счет необеспеченных потребительских ссуд (14,6%).

