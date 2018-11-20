Auditorium приглашат Вас на главный кейс-форум по банковским процессам, который состоится 29 - 30 ноября в Москве.
Узнайте, как повысить прибыльность, снизить затраты и правильно перераспределить ресурсы банка, чтобы эффективность росла экспоненциально!
На форуме Вы сможете узнать, что и как изменили Ваши коллеги, лично уточнить интересующие детали, и определиться с собственным решением. Форум является единственной площадкой, где представители банков обмениваются подобным опытом!
Ключевые вопросы форума:
- Новые подходы к клиентскому сервису: как перенастроить процессы с учетом потребностей клиента?
- Микросервисы и быстрые изменения в бизнес-логике
- Настройка бизнес-процессов в условиях санации банков
- Влияние диджитализации на процессы. Как строить бизнес по принципам digital?
- Внедрение биометрии. Как перенастроить процессы?
- Практический опыт внедрения роботов и чат-ботов в процессах
- Опыт внедрения Process mining
- Построение бизнес-структур по принципу гибкого управления и работа над ошибками
На форуме своим опытом поделятся:
Сбербанк, Альфа-Банк, Газпромбанк, Росбанк, Уралсиб, Райффайзенбанк, Дельтакредит, ABPMP Russia, ELMA, PWC и многие другие.
Принимайте участие в единственном форуме по бизнес-процессам в банках. Кейсы из первых рук, без общих слов.
Как проходил форум в прошлом году, вы можете посмотреть здесь
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