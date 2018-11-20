Узнайте, как повысить прибыльность, снизить затраты и правильно перераспределить ресурсы банка, чтобы эффективность росла экспоненциально!

На форуме Вы сможете узнать, что и как изменили Ваши коллеги, лично уточнить интересующие детали, и определиться с собственным решением. Форум является единственной площадкой, где представители банков обмениваются подобным опытом!

Ключевые вопросы форума:

Новые подходы к клиентскому сервису: как перенастроить процессы с учетом потребностей клиента?

Микросервисы и быстрые изменения в бизнес-логике

Настройка бизнес-процессов в условиях санации банков

Влияние диджитализации на процессы. Как строить бизнес по принципам digital?

Внедрение биометрии. Как перенастроить процессы?

Практический опыт внедрения роботов и чат-ботов в процессах

Опыт внедрения Process mining

Построение бизнес-структур по принципу гибкого управления и работа над ошибками

На форуме своим опытом поделятся:

Сбербанк, Альфа-Банк, Газпромбанк, Росбанк, Уралсиб, Райффайзенбанк, Дельтакредит, ABPMP Russia, ELMA, PWC и многие другие.

Принимайте участие в единственном форуме по бизнес-процессам в банках. Кейсы из первых рук, без общих слов.

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Как проходил форум в прошлом году, вы можете посмотреть здесь