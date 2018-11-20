Госдума утвердила в третьем, окончательном чтении закон о бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) на 2019—2021 годы, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Предполагается, что доходы будут на уровне 8,612 трлн рублей в 2019 году, в 2020 году — 8,9 трлн рублей, в 2021 году — 9,294 трлн рублей. Расходы будут 8,635 трлн рублей в 2019 году, в 2020 году — 9,017 трлн рублей, в 2021 году — 9,3 трлн рублей.

При формировании доходной части бюджета Фонда учтено продление «моратория» на 2021 год на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии. Как отметил ранее председатель правления ПФР Антон Дроздов, в доходах Фонда учтены средства, которые конфискованы в рамках борьбы с коррупцией.

Предусматривается, что будет проведена индексация социальных пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля на 2,4% (в 2020 году — на 3,9%, в 2021 году — на 2,7%), страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней с 1 января на 7,05% (в 2020 году — на 6,6%, в 2021 году — на 6,3%).

Предусматривается ежегодное увеличение размера страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам в среднем на 1 000 рублей и обеспечение роста пенсии к 2024 году до 20 000 рублей. Размер этого вида пенсий составит в 2019 году 15 367 рублей, в 2020 году — 16 284 рублей, в 2021 году — 17 212 рублей.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации на 7,05% устанавливается с 1 января 2019 года в сумме 5 334 рублей.