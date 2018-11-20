Ожидаем снижения российского рынка при открытии торгов вследствие снижения на 0,2-1,8% фьючерсов на мировые фондовые индексы из-за распродаж на американском рынке в понедельник.

Так, инвесторы отреагировали на смысл послания вице-президента США Майка Пенса на саммите АТЭС для Китая: США не изменят свой курс, пока Китай не изменит свой. Иными словами, торговая война продолжится, что грозит нарушить торговые связи между китайскими и американскими компаниями, и это затормозит рост мировой экономики. Это частично снизит спрос на нефть при росте добычи в США, но при ожидании снижения добычи в рамках сделки ОПЕК+.

На данный момент кривая фьючерсов на нефть Brent лежит в бэквордации с середины 2019 года. Поэтому перед значимой встречей лидеров этих двух стран на саммите «Большой 20-ки» в конце ноября американский рынок будет корректироваться вниз. Плюс инвесторы решили сократить позиции перед длинными праздниками в США – День Благодарения, и скорее всего, продолжат сокращать во вторник-среду, а торги в четверг-пятницу будут малоликвидными на мировом рынке. На этом фоне доходность американских госбондов будет снижаться, а индекс доллара расти. Однако рубль получит поддержку, но с переменным результатом ввиду подготовки к налоговым платежам на следующей неделе.