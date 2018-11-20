ВТБ и Газпромбанк ведут переговоры с несколькими заинтересованными инвесторами о продаже принадлежащих им блокпакетов (25%+1 акция у каждого) в Еврофинанс Моснарбанке, сообщили РБК два источника, близких к сторонам переговоров, и подтвердил инвестбанкир, знающий о подготовке сделки.

«Еврофинанс продается, — рассказал источник РБК, близкий к одному из участников переговоров. — Есть несколько претендентов: и российские, и зарубежные». Еще один источник, представляющий интересы другого участника переговоров, говорит о четырех заинтересованных в приобретении акций Еврофинанс Моснарбанка претендентах. «Переговоры идут, но говорить о результатах рано. Сделки может не быть», — подчеркнул он.

О переговорах по продаже Еврофинанс Моснарбанка осведомлен и инвестбанкир, знающий о подготовке сделки от своих коллег. По его данным, речь идет о консолидации новым инвестором пакетов акций банка, которыми владеют структуры ВТБ и Газпромбанка. «Участвующие в переговорах потенциальные инвесторы заинтересованы, в первую очередь, в опыте Еврофинанс Моснарбанка по структурированию сложных международных сделок», — объясняет он.

РБК ожидает ответа от Газпромбанка и Еврофинанс Моснарбанка. В ВТБ отказались от комментариев.

Акционерами Еврофинанс Моснарбанка, который с 2011 года функционирует как российско-венесуэльский банк, являются государственный венесуэльский Фонд национального развития Fonden S.A (принадлежит Министерству экономики, финансов и государственных банков Венесуэлы) c долей 49,99%, Газпромбанк и его дочернее общество «Новфинтех» (суммарно 25%+1 акция), а также банк ВТБ и его зарубежные структуры — ITC Consultants (Cyprus) и VTBBank (Europe) (в общей сложности 25% +1 акция).