Аналитик «Финама» Наталья Малых рекомендует покупать акции ТГК-1, ожидая роста их стоимости компании до 0,0122 рубля.

«Компания торгуется с дисконтом по отношению к аналогам при ожиданиях роста прибыли, дивидендных выплат и снижения долга. Производственный отчет с начала года мы считаем достаточно положительным. Потенциал роста акций мы оцениваем в 41% в перспективе 12 месяцев», — написала она в комментарии.

Чистая прибыль «ТГК-1» по МСФО за девять месяцев 2018 года выросла до 8,3 млрд рублей, чистый долг сократился до 10,6 млрд рублей. По итогам года аналитики ожидают увеличения прибыли на 23%, до 9,4 млрд рублей.

Как указывают в «Финаме», хотя приоритетным направлением распределения средств будет оставаться инвестиционная программа и снижение уровня кредитной нагрузки, дивидендные выплаты могут стать рекордным за счет роста прибыли. По расчетам инвесткомпании, дивидендная доходность по итогам года может составить 7,3%, что выше среднего уровня по российской генерации на 6,4%.

Дополнительный приток средств компания может получить после окончания спора с комитетом по тарифам Санкт-Петербурга. Предмет спора — 9 млрд рублей недополученных тарифных платежей в 2016—2018 годах.