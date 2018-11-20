Аналитики «Финама» рекомендуют инвесторам покупать акции ВТБ, ожидая роста их стоимости до 0,05 рубля.

Сейчас на Московской бирже бумаги банка торгуются на уровне 0,0383 рубля, с уровня вчерашнего закрытия они просели на 1,1%, а с начал года стоимость бумаг ВТБ упала более чем на 20%. Как считает аналитик инвесткомпании Наталья Малых, с учетом роста финансовых показателей банка и низкой оценки рынка, инвестиции в ВТБ могут принести доход до 31%.

«В инвестиционном кейсе банка остаются слабые места, в частности, показатели кредитного риска и снижение чистой процентной маржи в последнем квартале, но после падения акций на 35% от годовых максимумов текущая оценка, на наш взгляд, уже неплохо компенсирует риски», — написала она в комментарии. Вместе с тем, предупреждает Малых, хотя новый раунд американских акций не затронул банковский сектор напрямую, и риски несколько ослабли, но остаются точки уязвимости — обесценение рубля, которое оказывает давление на уровень достаточности капитала, а также ослабление операционной среды, что обострит кредитные риски и неблагоприятно повлияет на прибыль и дивиденды.

По итогам III квартала 2018 года. ВТБ показал рост прибыли на 137% и рентабельности капитала — за последние четыре квартала этот показатель увеличился до 12,7%. Также увеличились доходы (на 10%) от кредитных операций, а комиссионные доходы снизились на 2,5%.

В «Финаме» считают результаты неоднозначными: годовая цель по прибыли 170 млрд рублей выглядят вполне достижимо. Но в дополнение к невысокому качеству кредитного портфеля добавилось ослабление некоторых ключевых показателей — комиссий и чистой процентной маржи, указывает Малых.