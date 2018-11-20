Рейтинговое агентство «Эксперт РА» пересмотрело рейтинг кредитоспособности НК Банка по новой методологии и присвоило рейтинг на уровне «ruB+». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг «ruBB-» со «стабильным» прогнозом.

Как поясняется в релизе агентства , изменение рейтинга связано прежде всего с пересмотром методологических подходов «Эксперт РА» к оценке специализации банка в части диверсификации направлений деятельности, а также конкурентных позиций. Рейтинг и прогноз по нему обусловлены слабой оценкой рыночных позиций банка, высоким уровнем достаточности капитала при адекватном качестве активов, сильной позицией по ликвидности, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления.

Слабая оценка рыночных позиций банка отражает его незначительные конкурентные позиции на банковском рынке РФ в сочетании с ограниченной географией деятельности (банк работает через единственный офис в Москве). Также для банка характерны низкая диверсификация бизнеса по сегментам кредитного риска и узкая клиентская база (в среднем порядка 30 юрлиц в 2017—2018 годах). Кроме того, отмечается повышенная концентрация активных операций на сторонах и лицах, имеющих, по мнению агентства, отдельные признаки юридической или экономической аффилированности с банком.

Сильная позиция по капиталу обусловлена высокими показателями достаточности собственных средств. Агентство отмечает приемлемый уровень прибыльности банка, но обращает внимание на то, что высокий финансовый результат за девять месяцев 2018 года был достигнут во многом за счет высокодоходных сделок по реализации имеющегося портфеля акций.

Доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле банка без учета МБК составляет 11%. Давление на рейтинг оказывает низкий уровень обеспеченности кредитного портфеля и высокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска. Агентство указывает на повышенную зависимость банка от состояния одной отрасли (25% активов приходится на производителей комплектующих для оборонно-промышленного комплекса).



В числе прочего в релизе отмечается, что на текущий момент вопрос эффективного размещения средств остается ключевым для банка и сопряжен с потенциальными рисками снижения доходности в долгосрочной перспективе.

