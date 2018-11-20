Экс-зампред правления банка «ДельтаКредит» Ирина Асланова присоединилась к команде Банка Жилищного Финансирования. Она назначена председателем правления кредитной организации и приступит к своим обязанностям после согласования назначения Банком России, следует из сообщения «ЖилФинанса».

В банке подчеркивают, что это закономерное кадровое решение. В 2019 году акционеры БЖФ видят основным приоритетом усиление блока розничных продаж банка, развитие направления онлайн-сервисов, а также улучшение качества продуктовой линейки.

«Я ставлю перед собой цель вывести банк «ЖилФинанс» на качественно новый уровень развития, основываясь на передовом российском и международном опыте», — подчеркивает новая глава банка.

У Ирины Аслановой более чем 15-летний опыт работы в российских и зарубежных банках, в том числе в American Express Bank. В 2004 году она получила степень Executive MBA в Высшей школе корпоративного управления в Академии народного хозяйства при правительстве РФ. В 2007 году пришла в банк «ДельтаКредит» на должность директора кредитного департамента и через семь лет была назначена заместителем председателя правления, указано в справке «ЖилФинанса».



До официального вступления Аслановой в должность банком руководит Валерий Имаев в статусе врио предправления, свидетельствует информация на сайте БЖФ.

