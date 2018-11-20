На удовлетворение требований кредиторов банка «Уссури», который лишился лицензии 25 мая текущего года и был признан банкротом 18 октября, на первоначальном этапе может быть направлено около 2,231 млрд рублей. Такие данные, опубликованные на днях Агентством по страхованию вкладов (конкурсный управляющий), приводятся во вторник на сайте ЦБ РФ.

По данным назначенной ЦБ временной администрации по управлению банком, на дату открытия конкурсного производства (18 октября) балансовая стоимость активов «Уссури», с учетом исключения из них суммы созданного резерва на возможные потери и амортизации основных средств, составила порядка 4,445 млрд рублей. Обязательства банка по балансу составляют более 5,366 млрд рублей, в том числе обязательства перед физическими лицами и индивидуальными предпринимателями — около 4,77 млрд.

В отдельно опубликованном сегодня на сайте ЦБ сводном отчете временной администрации по банку «Уссури» приводится несколько другая величина его обязательств на дату банкротства: около 5,373 млрд рублей. Исходя из меньшей оценки обязательств банка нехватка активов для их исполнения составляет порядка 921 млн рублей, исходя из большей оценки — 928 млн. Ранее ЦБ оценивал «дыру» в капитале «Уссури» на дату отзыва лицензии в 372 млн рублей.

В октябре газета «Коммерсант» писала, что акционеры «Уссури» разошлись с ЦБ в оценке активов кредитной организации и оспаривают требование регулятора о признании ее банкротом.

По состоянию на 8 ноября 2018 года конкурсному управляющему предъявлены требования 898 заявителей на общую сумму около 944,2 млн рублей, приводит Центробанк данные АСВ. Требования находятся на рассмотрении. Дата закрытия реестра требований кредиторов — 26 декабря 2018 года.



«По предварительной оценке конкурсного управляющего, с учетом необходимости оплаты текущих расходов на проведение конкурсного производства, денежные средства, которые могут быть направлены на удовлетворение требований кредиторов банка после закрытия реестра требований кредиторов на первоначальном этапе, составляют около 2,231 млрд рублей. В целом размер удовлетворения требований кредиторов банка будет зависеть от поступления денежных средств в конкурсную массу от реализации имущества банка и взыскания активов, ответственность за качество которых несут бывшие собственники и руководство банка», — указано в сведениях о ходе конкурсного производства.