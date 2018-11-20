Чистый убыток МТС за III квартал 2018 года составил 37 млрд рублей против чистой прибыли в 18 млрд рублей в 2017 году. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Выручка группы увеличилась на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 128 млрд рублей.

Число абонентов оператора за III квартал снизилось на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, составив 105,5 млн. Особо отмечается снижение числа абонентов на Украине — там по сравнению с отчетным периодом прошлого года количество абонентов снизилось на 4,3%.

Исключая влияние МТС Банка и новых стандартов МСФО, выручка группы увеличилась на 8,7 процента, отметили в компании.

«МТС продолжает реализовывать стратегию цифровой трансформации бизнеса. Мы верим в развитие финансовых технологий и в потенциал запуска новых конвергентных продуктов на стыке ИТ, телекома и финансовых сервисов. Контроль над МТС Банком позволит ускорить вывод на рынок таких продуктов в рамках концепции развития телеком-банкинга», — прокомментировал президент и председатель правления МТС президент и председатель Правления МТС.