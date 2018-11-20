На рынке облигаций федерального займа в октябре произошла смена настроений иностранных инвесторов. Об этом говорится в подготовленном ЦБ обзоре рисков финансовых рынков .

«Нерезиденты и дочерние иностранные банки в октябре сократили продажи ОФЗ на биржевом рынке и нарастили покупки на аукционах Минфина России», — отмечается в обзоре.

Как уточняется, в октябре продажи на вторичном биржевом рынке составили 16,2 млрд рублей против 39,7 млрд в сентябре и 86,1 млрд в августе. Центробанк подчеркивает, что во второй половине октября дочерние иностранные банки впервые с первой половины июля стали нетто-покупателями ОФЗ (4,7 млрд рублей). Кроме того, дочерние иностранные банки и нерезиденты стали активными покупателями ОФЗ на аукционах Минфина России — за месяц их покупки составили 26,3 млрд рублей.

Несмотря на данные тенденции, общие вложения нерезидентов в ОФЗ продолжали медленно сокращаться. Доля остатков ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ за октябрь уменьшилась с 25,2% до 24,4% (но данный показатель не покрывает весь портфель ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, так как часть их бумаг находится в других депозитариях или у других организаций, торгующих ОФЗ за счет клиента).

На рынке суверенных еврооблигаций также преобладали позитивные настроения участников, что нашло отражение в росте вложений нерезидентов, указывает регулятор.

На вторичном биржевом рынке акций второй месяц продолжаются продажи со стороны нерезидентов, хотя и в меньшем объеме: в октябре чистые продажи составили 21 млрд рублей, в то время как в сентябре — 24 млрд. Основными покупателями акций в сентябре были некредитные финансовые организации, а в октябре — системно значимые кредитные организации.



В октябре на вторичном рынке корпоративных облигаций покупки составили 6,6 млрд рублей (в сентябре были продажи на 3,3 млрд).

