Стоимость январских фьючерсов нефти Brent опустилась ниже 64 долларов за баррель впервые с 9 марта 2018 года, свидетельствуют данные Международной биржи ICE.



Так, по состоянию на 18:25 мск стоимость барреля Brent составила 63,64 доллара (минус 5,03% к уровню предыдущего закрытия).

Стоимость январских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI опустилась на 3,29 доллара и составила 53,91 доллара за баррель.