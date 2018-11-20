Стоимость январских фьючерсов нефти Brent в ходе торгов вторника опустилась ниже 63 долларов за баррель, свидетельствуют данные Международной биржи ICE.

Так, по состоянию на 21:15 мск стоимость барреля Brent составила 62,32 доллара (минус 7% к уровню предыдущего закрытия). Стоимость январских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI опустилась на 3,17 доллара и составила 54,03 доллара за баррель.