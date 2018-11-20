Основные макропоказатели сходятся с прогнозами ЦБ, единственное исключение — динамика инфляции. Об этом на Финансовом форуме России, организованном газетой «Ведомости», заявил директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов.

«Нефть нас удивила со знаком «+», но поскольку российская экономика в условиях действия бюджетного правила от нефти зависит несильно, это мало сказалось на экономических показателях. А фактор санкций не то чтобы удивил, но оказался негативным. В остальном, что касается прогнозов экономического роста и инфляции, мы оказались близки к нашему прогнозу, но реализация риска, связанного с санкциями, нам немножко дополнительно подпортила картинку с инфляцией в этом году», — отметил представитель регулятора.

Позднее он добавил, что прогноз ЦБ по инфляции на конец года остается в силе, несмотря на то что рост цен ускоряется.

«Прогноз остается от 3,8% до 4,2%. Давайте на серединку (диапазона — Прим. Банки.ру) ориентироваться. В последнюю неделю рост цен потребительских ускорился — 0,16%» — подчеркнул Морозов.