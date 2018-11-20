Банк России в декабре примет решение, когда и в каком формате возобновлять закупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила. Об этом на финансовом форуме России, организованном газетой «Ведомости», заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

«До января мы на рынок не возвращаемся, как и было объявлено. Оценку того, как и каким образом мы будем возвращаться на рынок, мы сделаем в декабре», — отметила представитель регулятора.

23 августа на фоне резкого ослабления рубля ЦБ объявил, что не будет покупать валюту на рынке в рамках бюджетного правила до конца сентября. 14 сентября Банк России принял решение продлить мораторий на интервенции до конца года. При этом отложенные покупки могут быть проведены в течение 2019 года и последующих лет.

Следующее заседание совета директоров регулятора намечено на 14 декабря.