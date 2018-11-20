ФинЦЕРТ (подразделение ЦБ по кибебезопасности) 19 ноября предупредил рынок о рассылке фишинговых писем с вложением вредоносного программного обеспечения от имени банка «Юнистрим» другим кредитным организациям. Хакеры выводили средства в систему денежных переводов UNIStream, просто подменяя получателя средств, размер ущерба оценивается как существенный, но не раскрывается, пишет «Коммерсант».

ФинЦЕРТ подчеркнул, что адрес отправителя вредоносов m.tsutskin@unistream.com является легальным почтовым адресом банка. Письма по кредитным организациям рассылались с заголовком «Попытки хищений». Регулятор настоятельно рекомендует банкам удалять всю входящую корреспонденцию от кредитной организации, обновить антивирусные базы, контролировать соединения с приведенными в рассылке IP-адресами и т. д.

Как сообщили газете в «Лаборатории Касперского», в рассылке содержался файл *.scr, который после загрузки обращается в Интернет для последующего скачивания еще одного вредоноса. В данном случае имела место не мимикрия под действующую организацию, а реальный взлом банка, причем уже второй раз в этом году. По информации издания, в начале октября хакерам, предположительно из группировки «Кобальт», удалось вывести средства из банка через платежные системы. Заражение банка было произведено через сделанную от имени крупного банка фишинговую рассылку, с помощью которой хакерам удалось похитить средства (сумма неизвестна).

Повторное заражение банка побудило ФинЦЕРТ предупредить об атаках не только банки, но и платежные системы, через которые при данном типе атак выводятся деньги. Дело в том, что, взломав систему, хакеры просто подменяют данные получателя перевода и спокойно забирают средства. Такая схема — редкость. «Нам сообщили, что «Кобальт» занялся системами переводов по новой схеме, — рассказывает собеседник

издания на платежном рынке. — Хакеры дважды взломали базу «Юнистрим», причем сделали следующее: прямо в базе по реальным переводам меняли реальное ФИО на подставное и получали перевод на нужное лицо». Так как переводы крупные, то это более эффективно, чем с картами или платежами, подытожил он.

В самом банке подтвердили первый взлом (октябрьский). «Хакерские атаки иногда происходят, но каких-либо существенных потерь в результате их «Юнистрим» не понес, — сообщил изданию предправления КБ «Юнистрим» Кирилл Пальчун. — Наличие атаки никто не отрицает, но это не значит, что она была успешной». Что же касается ноябрьской истории, то глава банка уверен — проникнуть в банк хакерам не удалось.

Эксперты по информационной безопасности отмечают, что с большой долей вероятности вчерашняя рассылка с почты банка — это результат недостаточно качественного расследования предыдущего случая. В то же время вчерашний случай несет колоссальные риски не только самому банку, но и другим участникам рынка.