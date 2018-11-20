Центробанк выявил нехватку активов Аксонбанка и Банка Торгового Финансирования для удовлетворения требований их кредиторов. О наличии «дыр» в балансах свидетельствуют данные «Вестника Банка России».

По результатам обследования финансового состояния костромского Аксонбанка общая оценка его активов на дату отзыва лицензии (17 сентября 2018 года) уменьшена с 3,113 млрд рублей, значащихся в бухгалтерском балансе, до 2,524 млрд. При этом представленные в отчете цифры не позволяют проследить, за счет каких статей была проведена переоценка. При размере обязательств банка около 2,814 млрд рублей отрицательный капитал составляет почти 290 млн.

Напомним, за месяц до отзыва лицензии, в августе, Аксонбанк сообщил, что председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной было направлено письмо об отказе собственника от банка и намерении передать его под управление регулятора .



Отрицательная разница между активами и обязательствами столичного Банка Торгового Финансирования на дату отзыва его лицензии (28 сентября 2018 года) составляет около 82 млн рублей. Размер обязательств банка достигает 2,945 млрд рублей, а оценка активов снижена с 3,072 млрд до 2,863 млрд за счет уменьшения оценки чистой ссудной задолженности с 2,083 млрд до 1,874 млрд, свидетельствуют данные «Вестника».