Отказ от покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила — один из инструментов, который может вновь применить ЦБ в случае возникновения рисков для финансовой стабильности. Об этом на Финансовом форуме России, организованном газетой «Ведомости», заявил директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов.

«Нельзя забывать, что в случае необходимости могут быть задействованы дискреционные меры, примером которых является решение Центробанка не покупать до конца года валюту в рамках работы бюджетного правила на открытом рынке. Это, естественно, «резерв главного командования», но в случае необходимости эти резервы могут быть задействованы», — отметил представитель регулятора. Впрочем, он подчеркнул, что у ЦБ есть и другие инструменты для сглаживания негативных эффектов.

«Если будут риски финансовой стабильности, возможно, будет использован этот инструмент (мораторий на покупки валюты. — Прим. Банки.ру), возможно — другой», — пояснил Морозов, отвечая на вопрос журналистов.



Центробанк 23 августа на фоне ослабления рубля объявил, что не будет покупать валюту на рынке в рамках бюджетного правила до конца сентября. Позднее регулятор принял решение продлить мораторий на такие операции до конца года. При этом отложенные покупки могут быть проведены в течение 2019 года и последующих лет.