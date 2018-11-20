Повышение ставки до 7,5% в сентябре было неожиданным и для бизнеса, и для банковского сектора. Об этом на Финансовом форуме России, организованном газетой «Ведомости», заявил заместитель генерального директора по экономике и финансам компании «Т-Плюс» Кирилл Лыков.

«Последнее повышение ставки ЦБ было страшно своей непредсказуемостью. Если вы помните, все консенсус-прогнозы всех аналитиков говорили, что с 80-процентной вероятностью повышения не будет. Поэтому когда оно случилось, это было абсолютным шоком для банкиров, в том числе государственных банкиров. Происходили страшные вещи: в четырех «цветных банках», в некоторых из них все пребывали в такой растерянности, что KPI клиентских менеджеров были изменены с размещения на привлечение. Понятно, что было с кредитованием в следующие два месяца. Его просто не было», — отметил Лыков.

В сентябре ЦБ обосновал повышение ключевой ставки усилением инфляционных рисков, в том числе вызванных ослаблением рубля. В октябре регулятор показатель не пересматривал. Следующее заседание Совета директоров Банка России по вопросу ставки состоится 14 декабря. 15 ноября глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин заявил, что в условиях неопределенности регулятор вновь будет рассматривать целесообразность повышения ставки.