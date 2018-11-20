ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») запускает новые мобильные тарифы «Для бизнеса» с постоплатной системой расчетов для корпоративных клиентов. Лимиты интернет-трафика на новых тарифах увеличились в среднем в полтора-два раза, а на начальном тарифе в Москве минимальный лимит трафика вырос в 2,5 раза — с 2 до 5 Гб, уточняется в сообщении сотового оператора.

Абонентская плата новых тарифов в Москве составляет от 450 до 3 тыс. рублей в месяц и включает от 5 до 55 Гб трафика и от 50 до 6 тыс. минут разговоров в сети «Билайн». Для регионов разработана отдельная линейка тарифов с тем же набором минут и трафика, но стоимостью от 350 до 2 тыс. рублей в месяц.

«Новые тарифы «Билайн Бизнеса» отвечают на тенденцию роста пользования мобильным Интернетом в корпоративном сегменте. По данным на III квартал 2018 года, средний трафик на одного пользователя мобильного Интернета в сегменте b2b вырос год к году на 22,9%; на 5,6% выросло число корпоративных абонентов, пользующихся мобильным Интернетом», — поясняется в сообщении компании.



Линейка мобильных тарифов для бизнеса предоставляет сотрудникам копании бесплатную связь в сети «Билайн» внутри корпоративного договора, даже если они находятся в разных регионах страны. При этом звонки внутри договора не тратят пакет минут. Бесплатны также СМС и ММС в сети «Билайн» и звонки на фиксированные номера «Билайн Бизнеса» внутри одного договора. Опция «Интернет на все» позволяет абонентам корпоративных тарифов бесплатно раздать Интернет на другие устройства (до пяти гаджетов).