Влияние возможных ограничений на экономику России будет слабее, чем во время прошлого «раунда» санкций в 2014—2015 годах. Такую оценку дал директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов.

«Мы не готовы утверждать, что все негативные последствия, с которыми нам придется столкнуться, скажутся совсем уж безболезненно на экономике РФ, но эффект нельзя переоценивать. Эффект на экономику будет в большинстве сценариев гораздо слабее, чем тот эффект, который мы наблюдали в 2014—2015 годах», — отметил представитель регулятора, выступая на Финансовом форуме России, организованном газетой «Ведомости».

По словам Морозова, у ЦБ есть инструменты для стабилизации ситуации на финансовом рынке в случае развития негативного сценария.

«ЦБ может предоставлять ликвидность финансовой системе, через нее — в реальный сектор через рублевое и валютное рефинансирование. Эти инструменты есть, никаких проблем с тем, чтобы их задействовать, нет. Ресурсы для этого тоже есть, ЗВР (золотовалютные резервы. — Прим. Банки.ру) у нас на высоком уровне», — резюмировал Морозов.