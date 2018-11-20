Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало банки-агенты для выплаты страховых возмещений вкладчикам лишившихся 14 ноября лицензии ЦБ банка «Москва» и УМ-Банка. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

Победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям банка «Москва» стал Почта-Банк, для УМ-Банка — Россельхозбанк.

Агентство начнет прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов для выплат вкладчикам через банки-агенты с 26 ноября 2018 года.

Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 23 ноября 2018 года на сайте Агентства в сети Интернет и 26 ноября 2018 года в «Российской газете» и газете «Московский Комсомолец».