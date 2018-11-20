Рост цен на палладий может стать катализатором для повышения котировок акций «Норильского никеля», считают аналитики Альфа-Банка Наталия Орлова и Валерия Волгарева. Они прогнозируют рост котировок бумаг металлургической компании до 22 долларов, или на 23% от текущей цены на Лондонской бирже.

Аналитики отмечают, что рынок уже столкнулся со структурным дефицитом палладия. В результате на прошлой неделе спред между палладием и золотом сократился до 50 долларов за унцию.

«Учитывая долю компании на рынке палладия, текущие цены на палладий могут создать условия для серьезной переоценки акций, так как чистые производители металлов платиновой группы торгуются с премией 40—50% к диверсифицированным аналогам по сравнительным коэффициентам», — говорится в комментарии банка.

При этом аналитики считают, что рынку требуется больше подробностей по поводу стратегии роста, чтобы повысить инвестиционную привлекательность «Норильского никеля».

В начале недели компания представила свою стратегию на дне инвестора в Лондоне, сообщив, что планирует повысить производство основных металлов. В частности, производство палладия к 2020 году должно вырасти на 25%.

В «Норильском никеле» ожидают сокращения годовых расходов на 200—300 млн долларов за счет реализации программы повышения эффективности. Также компания рассчитывает поддерживать коэффициент отношения чистого долга к EBITDA в диапазоне 1,8—2,2 до 2022 года.