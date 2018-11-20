Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило Азиатско-Тихоокеанскому Банку кредитный рейтинг «BB+(RU)», прогноз — «развивающийся».

Как поясняется в релизе агентства , кредитный рейтинг АТБ обусловлен умеренно низкой оценкой его бизнес-профиля, адекватной оценкой достаточности капитала и удовлетворительной позицией по фондированию и ликвидности при критической оценке риск-профиля. Дополнительными факторами определения рейтинга АТБ являются умеренная степень системной значимости банка для экономики ряда регионов восточной части РФ и сильное влияние государства на его кредитоспособность согласно методологии АКРА.

«Развивающийся» прогноз отражает мнение АКРА о высокой вероятности изменения кредитного рейтинга банка на горизонте 12—18 месяцев в результате продажи АТБ стороннему инвестору, запланированной основным акционером — Банком России.

Невысокая оценка бизнес-профиля банка («bb+») определяется его ограниченными рыночными позициями, а также низкой диверсификацией операционного дохода, который формируют преимущественно процентные поступления от кредитов физлицам. Стратегия АТБ направлена на дальнейшее расширение бизнеса в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах в формате универсального банка. Планы развития АТБ оцениваются АКРА как реалистичные и соответствующие макроэкономическим предпосылкам, однако агентство считает, что смена мажоритарного акционера может привести к тому, что стратегия банка будет скорректирована.

АКРА оценивает позицию банка по капиталу как адекватную. В результате докапитализации, проведенной в сентябре текущего года, норматив достаточности основного капитала АТБ (Н1.2) составил на 1 октября 2018 года 9,036%. Вместе с тем с 2013 по 2017 год банк сохранял умеренно высокую способность к генерации собственного капитала. Оценивая способность АТБ преодолевать рост кредитного риска в рамках стрессового сценария, АКРА принимает во внимание возможность предоставления основным акционером дополнительной поддержки в виде капитала.



АКРА оценивает риск-профиль банка как критический, принимая во внимание низкую обеспеченность кредитного портфеля (из-за преимущественно розничного характера кредитных операций) и высокую долю проблемных и потенциально проблемных кредитов (18,9%).

