Новые правила идентификации в мессенджерах сохраняют право пользователя на тайну переписки, рассказал в авторской колонке ТАСС глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«Новые правила сохраняют право пользователя на тайну переписки. И в процессе общения запрашиваются только те сведения, которые необходимы для идентификации», — указал он.

6 ноября 2018 года правительство утвердило правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона. Согласно документу, мессенджеры должны проверять информацию о регистрации номера у мобильных операторов, которых обяжут вносить в свои базы данных сведения о том, какие приложения использует абонент, а также уникальный код идентификации пользователя, присвоенный мессенджером.

Жаров добавил, что соблюдение таких правил владельцами интернет-сервисов станет шагом «на пути формирования доверительной и безопасной среды для всех».

«Соблюдение данных правил владельцами интернет-сервисов означает их готовность работать в российском правовом поле, сотрудничать с операторами связи, на инфраструктуре которых они оказывают свои услуги, взаимодействовать с государством в целях обеспечения безопасности», — прокомментировал он.

Глава службы, комментируя новые правила идентификации, отметил также, что анонимность, которую предлагают своим пользователям мессенджеры — «мнимая».

«Мнимую — потому что термин «анонимность» является не более чем маркетинговой уловкой. Сейчас мессенджеры просят разрешение на доступ к вашей записной книжке. Открывая приложению доступ к контактам, вы разрешаете идентифицировать, кто из вашего списка контактов им пользуется. Таким образом, просто присутствуя в записной книжке чьего-то смартфона, вы уже идентифицированы администрацией мессенджера, хотите вы того или нет, при этом владелец мессенджера фактически не несет ответственности за безопасность ваших личных данных и передаваемый пользователями контент», — отметил он.

Постановление правительства вступает по истечении 180 дней со дня опубликования — 6 ноября.