Концепция законопроекта о регулировании оборота данных пользователей соцсетей угрожает их конфиденциальности, поскольку положения документа позволяют любым организациям собирать данные без спроса их владельцев, заявили РИА Новости в пресс-службе «ВКонтакте».

«Законопроект угрожает конфиденциальности информации российских интернет-пользователей — фактически он разрешает любым сторонним организациям собирать данные без их спроса. Наша команда уверена, что каждый человек вправе самостоятельно определять, какой информацией и с кем делиться. Мы считаем недопустимым несанкционированный сбор личных данных пользователей», — сказал представитель компании.

«Подобный подход к регулированию ставит в приоритет не интересы пользователей, а сомнительные бизнесы, которые занимаются торговлей персональными данными», — добавили во «ВКонтакте».

Ранее газета «Коммерсант» написала, что Центр компетенций автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика» (ЦЭ), возглавляемый фондом «Сколково», разработал концепцию законопроекта о регулировании оборота данных, которые создают пользователи соцсетей. Концепция, в частности, вводит ответственность интернет-площадок за сохранность пользовательских данных из закрытых профилей.