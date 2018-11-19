Рост финансовых показателей может позитивно отразиться на котировках акций МТС, считает аналитик «Велес капитал» Артем Михайлин.

20 ноября компания представит свою отчетность за III квартал 2018 года. МТС будет консолидировать финансовые результаты МТС Банка, контроль над которым был получен в июле.

Как ожидает аналитик, выручка от продаж оператора (без учета МТС Банка) может вырасти на 4%, компания может показать чистую прибыль на уровне 17,5 млрд рублей.

«На российском рынке основными драйверами роста остаются сервисы мобильной связи на фоне возрастающего потребления мобильного трафика данных и розничные продажи в монобрендовой сети», — прокомментировал он.

В инвесткомпании отмечают, что прогнозы могут быть скорректированы. На данный момент оператор ожидает рост выручки в текущем году на 2—4% (год к году). Как считает Михайлин, акции МТС могут показать рост до 20,7% и в перспективе достичь отметки в 326 рублей.

