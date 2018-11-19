Несмотря на рост финансовых показателей «Федеральной сетевой компании» (ФСК), аналитики «Велес капитал» предупреждают о возможной распродаже ее акций.

Они обращают внимание на рост операционных расходов компании и сокращение доходов от строительных услуг и от услуг по технологическому присоединению. По итогам III квартала 2018 года выручка ФСК выросла на 8,9%, чистая прибыль — на 10,5%.

«Рост выручки был обязан во многом изменению регулирования, операционные расходы увеличились пропорционально увеличению выручки», — отмечается в комментарии аналитика «Велес капитала» Алексея Адонина.

Он указывает на снижение показателя EBITDA, и считает, что отчетность ФСК показывает тенденцию на сокращение операционной и чистой рентабельности. Кроме того, есть риски, что компания сократит объем дивидендных выплат. Адонин не исключает, что в моменте инвесторы могут начать распродажу акций компании. Сейчас на Мосбирже ее бумаги торгуются на уровне 0,152 рубля, с мая они находятся в отрицательном тренде. В «Велес капитале» полагают, что в перспективе рост акций ФСК может составить около 17%, в результате их котировки могут достичь 0,178 рубля.