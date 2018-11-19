Следствие возбудило в отношении основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера уголовное дело по факту создания им преступного сообщества. Об этом сообщил в понедельник представитель Генпрокуратуры РФ Николай Атмоньев.

«16 ноября в отношении Браудера вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам создания преступного сообщества и руководства им, то есть по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 210 УК РФ», — сказал он.

Кроме того, Браудера объявят в международный розыск, а его имущество будет подвергнуто аресту для дальнейшей конфискации.

«Браудер будет объявлен в международный розыск с целью задержания и последующей выдачи», — сказал он.

Атмоньев пояснил, что деяния, инкриминируемые Браудеру (организация и руководство преступным сообществом), подпадают под действие Конвенции ООН по противодействию транснациональной преступности. «Согласно ст. 16 этой конвенции возможность выдачи [обвиняемого] предусмотрена даже в тех случаях, когда между странами, решающими вопрос об экстрадиции, отсутствует двусторонний договор о выдаче», — сообщил представитель ГП.

Он отметил, что Генпрокуратура и следственные органы осуществляют длительное уголовное преследование Браудера и участников транснационального преступного сообщества, возглавляемого им. «Оно действовало и действует по настоящее время с 1997 года», — сказал Атмоньев, добавив, что сообщество было создано для совершения тяжких экономических преступлений.