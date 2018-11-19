Центр компетенций по программе «Цифровая экономика» (ЦЭ) разработал концепцию законопроекта о регулировании оборота данных, которые создают пользователи соцсетей , пишет «Коммерсант».

Согласно концепции, интернет-площадки будут обязаны информировать пользователя при создании аккаунта о типе соцсети. Например, публикуя данные на открытой площадке, пользователь соглашается с тем, что они становятся общедоступными для неограниченного круга лиц. В то же время если площадка имеет настройки конфиденциальности и дает пользователю возможность закрыть аккаунт, то она несет перед ним ответственность за сохранность закрытой информации, следует из концепции.

Наиболее массовыми площадками в РФ концепция называет «ВКонтакте», Instagram, Facebook, YouTube, «Одноклассники», Twitter. В соцсетях рунета насчитывается более 200 млн русскоязычных активных профилей, создающих более 90 млн сообщений в сутки.



По мнению авторов, любое юридическое ограничение доступа к общедоступной информации создаст неравные условия для отечественных и зарубежных игроков рынка данных. «Закрытие данных и присвоение их площадкам фактически приведет к монополизации рынка, поскольку площадки сами являются активными игроками рынка данных», — говорится в концепции.

Сейчас персональные данные могут стать общедоступными только с согласия субъекта. Концепция предполагает признание данных общедоступными, если они раскрыты неопределенному кругу лиц, то есть фактически без согласия субъекта, это может привести к нарушению прав граждан и поставить под угрозу бизнес интернет-компаний, которым принадлежат права на собранные данные, отмечает источник издания на рынке телекоммуникаций.

Текст законопроекта планируется подготовить до конца ноября, потом он будет направлен на рассмотрение в рабочую группу ЦЭ и на согласование в федеральные органы госуправления.

