Директор по рискам Росбанка Анн де Кушковски вошла в состав правления кредитной организации. Кандидатура одобрена Банком России, назначение вступило в силу, сообщили в Росбанке в понедельник.

Как уточняют в финучреждении, Анн де Кушковски отвечает, в частности, за разработку, внедрение, сопровождение и совершенствование системы управления рисками, осуществление комплексной оценки рисков, а также за координацию работы подразделений группы Societe Generale на территории РФ в части рисков и вертикалей подразделений сети банка, отвечающих за мониторинг и минимизацию кредитных и операционных рисков.



Анн де Кушковски окончила Высшую школу коммерции Парижа со степенью «магистр управления». Начала карьеру в 1992 году в группе Societe Generale. До 2012 года занимала различные позиции в подразделении SG Corporate and Investment Banking, где работала как с направлением рынков капитала, так и в финансовом блоке. В период с 2012 года по начало 2018-го занимала должность заместителя директора, а затем директора по управлению операционными рисками группы Societe Generale. В марте 2018 года присоединилась к команде Росбанка в должности директора по рискам.