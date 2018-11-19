Спортивный объект одним из первых откликнулся на предложение банка по внедрению технологии.

Регистрация в системе будет происходить при получении абонементов. Для этого нужно будет снять параметры лица на камеру на стойке регистрации комплекса. В дальнейшем для прохода на его территорию посетителям не понадобятся карты, пропуски или смартфоны – для идентификации личности нужно будет просто посмотреть в камеру. Система видеовалидации сверит изображение с данными банка, и, если соответствие есть, пропустит посетителя внутрь.

Держатели карт «Ак Барс» Банка также смогут воспользоваться бесконтактной оплатой услуг. Для этого у клиента должно быть установлено мобильное приложение «Ак Барс Онлайн 3.0» – туда будет приходить уведомление о списании средств.

«Спортивный комплекс «Мирас» одним из первых откликнулся на наше предложение по внедрению Face2Pay. Цель нашего присутствия на этом объекте – продемонстрировать инновацию в действии, показать, насколько это удобная и масштабируемая технология. И мы рады, что впервые она используется на одном из крупнейших спортивных сооружений Татарстана», – комментирует заместитель председателя правления ПАО «АК БАРС» БАНК Михаил Марин.

Технология Face2Pay впервые была презентована в сентябре 2018 года на конференции Finovate. Это собственная разработка лаборатории инновационных продуктов банка «Ак Барс Цифровые Технологии». В ее основе – алгоритмы регистрации и нейронная сеть, обученная на большом количестве данных. Для создания профиля пользователя в системе нужна только камера смартфона и приложение банка. Характеристики лица записываются в виде вектора – числового кода, который хранится на банковском облаке. Цифровой портрет пользователя интегрируется с его платежным инструментом.