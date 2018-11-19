Басманный райсуд Москвы заочно арестовал экс-председателя правления лишенного лицензии банка «Легион» Игоря Сокеркина. Скрывшийся от органов следствия финансист и несколько его бывших подчиненных по кредитному учреждению обвиняются в хищении из «Легиона» не менее 100 млн рублей. Впрочем, своим кредиторам банк остался должен более 14 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

Фигурантом уголовного дела о злоупотреблениях в банке «Легион» Сокеркин стал в августе 2017 года, через месяц после отзыва у кредитного учреждения лицензии. Тогда на основании заявления временной администрации было возбуждено уголовное дело лишь по факту кражи кредитных досье банка «Легион» (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Но допросить Сокеркина следователь так и не смог, поскольку банкир уехал за границу. В итоге обвинение ему предъявили заочно в феврале 2018 года, после чего объявили в федеральный розыск.

Примерно в то же время Следственный комитет России по заявлению Центробанка и Агентства по страхованию вкладов возбудил в отношении Сокеркина, его бывшего заместителя Виктора Брусенцева и экс-советника бывшего предправления Андрея Батищева уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). В его основу легла история с хищением из банка незадолго до отзыва лицензии как минимум 80 млн рублей под видом выдачи кредитов. Параллельно с этим расследовался и еще один эпизод, связанный с кредитованием банком «Легион» некоего ООО «Тулз ин Тайм», занимавшегося розничной торговлей через Интернет. По версии следствия, при пособничестве учредителя этой коммерческой структуры Дмитрия Хайкова (содержится под стражей) Сокеркин, Брусенцев и Батищев похитили еще несколько десятков миллионов рублей.

Батищев оставался одним из немногих фигурантов, кто не стал скрываться после возбуждения уголовного дела и по вызову следователя являлся на все допросы. Но это не облегчило его участь: в августе 2018 года Басманный райсуд Москвы отправил его под арест.

Одним из последних в рамках расследования этого дела суд заочно арестовал Сокеркина. По данным газеты, именно его следствие считает организатором вывода денег из «Легиона».

Тем временем источники в правоохранительных органах говорят, что сумма ущерба по делу наверняка возрастет: кредитов, подобных тому, что был выдан ООО «Тулз ин Тайм», в портфеле «Легиона» был не один десяток. Расследование во многом осложняется как раз отсутствием в распоряжении следствия исчезнувших кредитных досье банка. Известно лишь, что на момент лишения лицензии банк остался должен кредиторам более 14 млрд рублей.