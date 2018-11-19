Старшим вице-президентом и директором департамента управления банковскими продуктами банка «Ренессанс Кредит» назначена Наталья Ищенко. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Ищенко будет координировать работу подразделений банка, деятельность которых связана с анализом, разработкой и развитием кредитных, депозитных и комиссионных продуктов, а также взаимодействием со страховыми компаниями.

До прихода в «Ренессанс Кредит» она занимала должность директора сектора повышения эффективности финансовых институтов в российском представительстве аудиторской компании Ernst & Young. Ранее она возглавляла одно из подразделений операционного блока Альфа-Банка, где отвечала за разработку стратегии по повышению эффективности.