Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа в связи с ситуацией на топливном рынке подготовила предложения, касающиеся регулирования этого рынка и надзора за его надлежащим функционированием. Как отмечается в заявлении СПбМТСБ, «текущая ситуация на российском топливном рынке обострила ряд проблем, присущих сложившейся структуре рынка, который к тому же оказался недостаточно устойчивым к давлению внешних факторов».

«Биржа считает оправданным переход на следующий, более высокий уровень регулирования и надзора за надлежащим функционированием рынка, включая вопросы допуска к торгам и прекращения допуска. Ряд применяемых практик трейдерских компаний, очевидно, требует правовой оценки и нормативного урегулирования. Кроме этого, ряд формально легитимных, но тем не менее некорректных рыночных методов должны стать предметом обсуждения между регуляторами и участниками рынка», — говорится в заявлении.

Предложения, направленные биржей в адрес регуляторов рынка, включают:

предоставление Банку России функций надзора за участниками организованных торгов товарами;

введение обязательного лицензирования брокерской деятельности на биржевом товарном рынке;

предоставление бирже права полностью или частично прекращать (приостанавливать) доступ участников к организованным торгам без возможности взыскания убытков в связи с данным решением;

законодательную возможность создания при бирже специализированного коллегиального органа, в полномочия которого должны входить принятие решений о допуске участников к организованным торгам, а также принятие решений о прекращении/приостановлении допуска;

рассмотрение вопроса о предоставлении государственным и муниципальным заказчикам права в рамках законодательства о госзакупках приобретать биржевые товары на организованных торгах.

Дополнительно биржей прорабатывается возможность введения новых режимов торгов, в частности дискретных аукционов, в целях обеспечения равнодоступности торгов для всех участников.

Одновременно биржа отмечает, что многие текущие проблемы рынка обострились в условиях недостаточной ликвидности торгов по причине снижения предложения. «В целях предотвращения негативных явлений биржа считает целесообразным в ближайшее время вернуться к реализации закрепленных в распоряжении правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 года № 1697-р мер по анализу исполнения требований совместного приказа ФАС России и Минэнерго России», — указано в заявлении.

СПбМТСБ подчеркивает, что «в связи с вышеизложенным… рассчитывает на участие в торгах всех российских вертикально интегрированных компаний».



Ранее в этом месяце СМИ сообщили об очередях на заправках: возможной причиной был назван отказ нефтяных компаний в поставках топлива независимым АЗС (которые получают его через биржу с помощью трейдеров). Пресс-секретарь и вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил 15 ноября, комментируя для Business FM прекращение продажи компанией своего топлива на петербургской площадке, что компания имеет право прекратить продажу топлива на бирже. «Компания «Роснефть» всегда выступала и выступает за рыночное регулирование цен, чтобы на бирже не было договорных сделок, чтобы она была прозрачной, чтобы на розничном рынке не господствовали региональные трейдеры, находящиеся в криминальных взаимоотношениях с местной властью и преступными группировками», — заявил Леонтьев.